В Брянской области с начала 2019 года пресекли 10 попыток ввоза лома с Беларуси
С января 2019 года работники брянской границы не дали провезти в Россию около 80 тонн лома черных металлов.
Как объяснили в пресс-службе профильного управления, всего было пресечено 10 незаконных попыток ввоза с Беларуси.
Три фуры были остановлены для проверки в Новозыбковском районе. Во время ревизии оказалось, транспорт с белорусскими номерами ввозил в РФ 55 тон лома черных металлов, при это сопроводительных бумаг водители предоставить не смогли.
Заведено административное дело, металл изъяли.
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