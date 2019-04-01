Смолянин, обманувший брянца, отбудет срок в колонии
Суд Брянской области приговорил ранее судимого 40-летнего жителя Смоленской области к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; мужчину обвиняют в мошенничестве со значительным ущербом.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу. Приговор еще не вступил в законную силу.
По материалам расследования, летом 2018 года потерпевший на сайте «Авто.ру» разместил объявление о продаже иномарки Ford Mondeo, после этого ему стали звонить заинтересовавшиеся предложением.
Вечером 19 ноября 2018 года фигурант приехал для осмотра. Пообещав купить машину за 50 тыс рублей, он попросил прокатиться вокруг дома. Получив разрешение, мужчина скрылся.
На суде гражданин признал вину.
Как оказалось, обвиняемый был ранее судим за корыстные преступления по ч. 2 ст. 160 УК РФ, чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ.
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