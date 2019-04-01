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Брянский депутат Валуев рассказал о воспитании детей

Опубликовано Сегодня, 14:32

Брянский парламентарий Госдумы РФ Николай Валуев в онлайн-формате на одном из интернет-ресурсов подискутировал на тему воспитания детей.

Пользователь Полина из города Сочи спросила у бывшего спортсмена, сходятся ли у него с женой взгляды относительно воспитания детей. Валуев ответил: «Не всегда у нас сходятся с Галей взгляды, но в основном - да, мы договорились о каких-то базовых вещах».

Жителя столицы Семена интересовал следующий вопрос: «Какую профессию вы прочите своему старшему сыну, ну или какую бы хотели, чтобы выбрал он?».

Депутат ответил, что хочет, дабы дети сами выбрали свою профессию:

«Чтобы нравилась им и приносила финансовое удовлетворение».

Напомним, Валуев раскритиковал шоу на канале Youtube.

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