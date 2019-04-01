Брянских школьников на ЕГЭ ожидают нововведения

В 2019 году на ЕГЭ введут несколько новшеств, об этом стало известно 9 апреля во время совещания при главе Брянской городской администрации

Так для 11-классников новым будет то, что на ЕГЭ по математике теперь можно будет выбрать только один уровень: базовый или профильный.

Есть и новация для 9-классников, проход на экзамен для них будут осуществлять только через металлоискатели.

В нынешнем году ЕГЭ должны сдать 2 143 выпускника 11-х классов, ОГЭ — 4038 выпускников 9-х классов.

«Итоговая аттестация в форме ГВЭ пройдет для 83 учащихся брянских школ, 76 из которых обучаются в вечерней школе при УФСИН», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.