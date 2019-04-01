Брянских школьников на ЕГЭ ожидают нововведения
В 2019 году на ЕГЭ введут несколько новшеств, об этом стало известно 9 апреля во время совещания при главе Брянской городской администрации
Так для 11-классников новым будет то, что на ЕГЭ по математике теперь можно будет выбрать только один уровень: базовый или профильный.
Есть и новация для 9-классников, проход на экзамен для них будут осуществлять только через металлоискатели.
В нынешнем году ЕГЭ должны сдать 2 143 выпускника 11-х классов, ОГЭ — 4038 выпускников 9-х классов.
«Итоговая аттестация в форме ГВЭ пройдет для 83 учащихся брянских школ, 76 из которых обучаются в вечерней школе при УФСИН», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
Госкорпорация «Ростех», многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и ПАО «Ростелеком» заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД). Новый альянс расширит возможности компаний в сфере создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров в летний сезон, когда увеличивается количество желающих отправиться на отдых на Черноморское побережье, через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» закуплены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для осмотра сетей с высоты. Они находятся на вооружении службы линий и службы диагностики.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.