В брянских лесах могут погибнуть березы

9 апреля в одной из соцсетей жительница Брянска опубликовала пост, посвященный березам в местных лесах.

Наталья Агеева рассказала, что посетила березовую рощу и заметила, что из многих деревьев течет сок. По всей видимости, люди недавно приезжали в лес, сделали отверстие, а закупорить его забыли.

«Если вы пользуетесь дарами природы, а сейчас я говорю о березовый соке. Закупоривайте отверстия, которые вы делаете в березе. Сегодня приехали в лес и обнаружили очень много открытых, сок течёт просто так, ведь это не есть правильно, и дерево может погибнуть», - поделилась Наталья.