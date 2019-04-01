В Брянской области зацвела сон-трава

Весна с каждым днем входит в свои права, все больше зелени появляется на лугах и в лесах Брянской области, совсем недавно распустился прострел.

В народе его называют еще сон-травой или раскрытой ветреницей.

«Вот такая красота в Брянских лесах», - поделился фотографией чудесного творения природы Владимир Самуленков.

«Это сон - трава. Редкий цветок, обладающий лекарственными свойствами. Занесён в Красную книгу»,- прокомментировала Татьяна Акушко.

Справка. Ветреница - декоративное растение как при цветении, так и в плодах. Культивируется в цветниках.

Препараты употребляют как успокаивающее и снотворное.

Сон-трава от многих болезней. Водный экстракт прострела имеет сильное бактерицидное и фунгицидное действие, его используют для быстрейшего заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. Настойка на водке применяется в качестве растирания при ревматизме.