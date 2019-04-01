В Брянской области зацвела сон-трава
Весна с каждым днем входит в свои права, все больше зелени появляется на лугах и в лесах Брянской области, совсем недавно распустился прострел.
В народе его называют еще сон-травой или раскрытой ветреницей.
«Вот такая красота в Брянских лесах», - поделился фотографией чудесного творения природы Владимир Самуленков.
«Это сон - трава. Редкий цветок, обладающий лекарственными свойствами. Занесён в Красную книгу»,- прокомментировала Татьяна Акушко.
Справка. Ветреница - декоративное растение как при цветении, так и в плодах. Культивируется в цветниках.
Препараты употребляют как успокаивающее и снотворное.
Сон-трава от многих болезней. Водный экстракт прострела имеет сильное бактерицидное и фунгицидное действие, его используют для быстрейшего заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. Настойка на водке применяется в качестве растирания при ревматизме.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
Госкорпорация «Ростех», многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и ПАО «Ростелеком» заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД). Новый альянс расширит возможности компаний в сфере создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров в летний сезон, когда увеличивается количество желающих отправиться на отдых на Черноморское побережье, через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» закуплены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для осмотра сетей с высоты. Они находятся на вооружении службы линий и службы диагностики.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.