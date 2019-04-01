В Клинцах перед судом предстанет участник банды вымогателей

Клинцовский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело 46-летнего местного жителя, который обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора области Игорь Таратонов.

По версии следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый вместе с восемью сообщниками и двумя сотрудниками полиции Московской области инсценировал задержание в селе Лопатни местного бизнесмена за якобы мошенничество. В качестве откупа от уголовного преследования вымогал у него 200 тыс евро.

К потерпевшему применили силу, в итоге он исполнил требования.

Ранее семерых участников преступной группы осудили к различным срокам наказания. Еще один находится в розыске.