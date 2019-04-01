В Фокинском районе жители останутся без воды

11 апреля в Фокинском районе отключат холодную воду.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, время отключения – с девяти утра до восьми вечера. Речь идет о домах №39–81 по проспекту Московскому и №1–8 по улице Тухачевского.

Такие меры связаны с проведением работ по подключению к водопроводной сети строящегося многоквартирного дома.