В Фокинском районе жители останутся без воды
11 апреля в Фокинском районе отключат холодную воду.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, время отключения – с девяти утра до восьми вечера. Речь идет о домах №39–81 по проспекту Московскому и №1–8 по улице Тухачевского.
Такие меры связаны с проведением работ по подключению к водопроводной сети строящегося многоквартирного дома.
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