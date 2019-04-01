В брянском супермаркете молодая мама устроила драку
9 апреля в Брянске в одном из супермаркетов произошла вопиющая история: молодая мама, пришедшая за покупками, ударила пожилую женщину.
Инцидент случился в двенадцать часов дня в «Линии». Женщина лет 25-28 со своим трехлетним ребенком взяла тележку и начала ею наполнять продукты. Алина Самойлова, ставшая свидетелем этой истории, сообщила, что пока молодая мама выбирала провиант, ее сын бегал, баловался. Женщина на это никак не реагировала, пока не оказалась в колбасном отделе, где мальчуган стал вести себя из рук вон плохо. Тут терпению матери пришел конец, по словам свидетеля, она начала бить малыша, тягать за ухо. Это привлекло внимание пожилых женщин, они сделали замечание по поводу неправильности воспитания.
«Её спокойствие куда-то делось в тот момент, когда ей начали делать замечание женщины преклонного возраста. Ну ладно, и что с того? Подумаете Вы. Но всё обернулось более плачевно. Наша героиня решила постоять за себя! Нет не словесно. Она дала по голове бабушке, а потом и вовсе начала с ней драться. Толкнула её с такой силой, что та упала на спину и ударилась головой об железную трубу. Тут же подбежали мужчины, но наша мужественная героиня растолкала их в порыве гнева, не видя ничего на своём пути. Она опомнилась, только когда подошла я и сказала, что вызвала милицию», - поделилась Алина.
Героиня хотела было скрыться, но не успела, ее задержала полиция.
По словам рассказчицы, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. К слову, потерпевшей пенсионерке, получившей травму, 81 год.
«Не могу понять, что это было: бедная мамаша, которую допёк собственный ребенок, или это просто неуважение к пенсионерам и старшим по возрасту людям. Или это неумение совладать с собой и находиться в обществе? Или всё же не нужно обращать внимание на мам, которые «по-своему» воспитывают детей?» - прокомментировала автор поста.
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