В соцсетях дама сообщила о похищении кошелька в брянской маршрутке

9 апреля в одной из брянских маршруток случилась кража – у женщины похитили кошелек.

Потерпевшая о случившемся рассказала в одной из соцсетей. Инцидент произошел в маршрутке№47. Как утверждает дама, похитила портмоне с деньгами беременная гражданка. По ее словам, она заходил в салон сразу за ней, а после кражи сражу вышла из транспорта. Пропажа была обнаружена не сразу.

«Только когда начала доставать из сумки наушники. Думала, что оставила кошелек в магазине, но когда вернулась туда и посмотрели по камерам обнаружилось, то что в магазине не оставляла», - поделилась жительница Брянска.

В кошельке находилось 300 рублей, кроме этого, была банковская карточка мужа и дисконтные карты от магазинов.

Дама порекомендовала горожанам быть осторожными в автобусах.