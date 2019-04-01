В брянском торговом центре нарушали права людей с ограниченными возможностями

8 апреля в поселке Печерск Смоленского района случилось возгорание, на помощь выезжали семь спасателей.

8 апреля в областном центре на улице Рыленкова произошла авария с участием легковых автомобилей, об этом сообщили очевидцы.

Полиция Починковского района завела уголовное дело на ранее судимого 31-летнего жителя Шумячского района, который подозревается в краже.

Мировой суд участка №55 в Рославльском районе признал владельца сельхозземли площадью 46, 54 гектара виновным и оштрафовал его на 40 тыс рублей.

Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 120 млн рублей.

Губернатор и глава города обсудили развитие областного центра. Алексей Островский и недавно избранный глава Смоленска Андрей Борисов рассмотрели во время рабочей встречи перспективы социально-экономического развития города, а также первостепенные задачи и точки роста.

Суд привлек его к административной ответственности в виде штрафа.

После ревизии прокуратура района в отношении управляющего торговым центром возбудила дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ.

Как показала проверка, в трехэтажном здании центра имеющийся лифт не предназначен для маломобильных групп населения.

Прокурор Советского района проверил, насколько в торговом центре «Океан Плаза» на проспекте Станке Димитрова соблюдается закон о социальной защите инвалидов.

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