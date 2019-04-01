В пруду Володарского района убили недавно поселившегося грызуна

10 апреля в соцсети появилась информация о том, что на загрязненном ручье на улице Кольцова поселилось животное из отряда грызунов, однако зверек прожил недолго.

По словам автора фото Алексея Кривошеева, это был бобр обыкновенный. Некоторые пользователи утверждали, что ондатра.

Чуть позже брянец Александр Бородыкин сообщил – животное уже убили.

«А нет уже бобра, спасибо автору!» - написал возмущенно Александр.

Еще одна горожанка Елена Ковалева обратилась к авторам снимков подобных животных, чтобы они не публиковали такую информацию, не рассказывали о месте нахождения беззащитных зверей.

«Очень странная реакция у людей на такое событие - вместо радости - пойти и убить беззащитное животное. Люди!!! Вы кто???» - прокомментировала Светлана Виштак.