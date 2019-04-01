Брянский следком принимает обращения в соцсети «ВКонтакте»

Следственное управление региона создало официальную страницу в соцсети «ВКонтакте», теперь в личное сообщение сотрудникам ведомства граждане могут присылать свои обращения.

Работа через соцсеть, утверждают работники СУ СК, нацелена на то, чтобы вовремя оказать оперативную помощь гражданам в решении их вопросов, которые связаны с проведением проверок информации о преступлении и расследовании уголовных дел.

Граждане имеют возможность направлять данные о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать своё мнение - положительное и негативное - о работе сотрудников следкома. Также можно сообщать иные значимые сведения.

«Для более оперативного реагирования на обращения необходимо указать телефон либо электронный адрес заявителя», - объяснили в пресс-службе следкома.

Ссылка СУ СК в социальной сети «ВКонтакте» находится здесь.