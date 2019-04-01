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Жители Брянска устроили на остановке у МПСУ мусорку

Опубликовано Сегодня, 14:26

10 апреля в областном центре на остановке общественного транспорта в Советском районе образовалась мусорка.

Фото грязного остановочного павильона, расположенного около МПСУ, недалеко от бассейна, опубликовал в соцсети горожанин Никита Студеникин.

На снимке видно, что на тротуаре разбросаны бытовые отходы. По всей видимости, заметили очевидцы, это дело рук самих пассажиров.

«Мы никогда не станем жить лучше, пока не станем сами делать мир вокруг себя лучше», - прокомментировал Александр Белоножко.

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