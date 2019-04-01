В Брянске за год ущерб от пожаров превысил 95 млн рублей

В 2018 году в областном центре произошло 302 пожара, а это значительно меньше, чем в 2017-м, когда случилось 320 возгораний.

Об этом стало известно 10 апреля во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Кроме этого, сократилось число травмированных и погибших.

Материальный ущерб в 2018-м превысил 95 млн рублей.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работе по городу Брянску, наиболее часто возгорания происходят в жилом секторе, машинах, торговых и складских помещениях. Причинами происшествий являются нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования, неосторожные обращения с огнем, поджоги, неосторожность при курении и другие.

Чтобы пожаров становилось меньше, в городе проводят профилактическую работу. За прошлый год организовано более 13 тыс подворовых обходов, 22 встречи с населением.

Большое внимание уделяют профилактике возгораний в семьях, которые находятся в социально опасном положении.

«Обследованы места и условия проживания 822 семей, а это — 2 921 человек, из которых 2 289 детей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.