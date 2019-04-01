На водоемах Брянска установят знаки безопасности

65 знаков безопасности поставят на реках и озерах областного центра перед началом купального сезона.

Речь идет о буйках и информационных стендах. Об этом сообщили 10 апреля во время заседания профильной комиссии в городской администрации.

По словам специалистов, к сезону дно водоемов проверят водолазы.

Помимо этого, запланировали в городе обучение матросов-спасателей, проведение учебно-тренировочных сборов. Только после этого будет организовано дежурство на спасательных постах на пляжах.

Ежегодная профилактическая работа, объяснили чиновники, дает свои плоды, так в 2018 году на официальных пляжах не допустили гибели людей. Отдыхающие тонули только в местах, которые не предназначены для купания.

В 2017 году погибли 11 человек, все — на «диких» пляжах.