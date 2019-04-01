Хозяевам клинцовского магазина достанется за рекламу пенного напитка

Владельцев магазина разливного пива в Клинцах привлекут к административной ответственности.

Причина – брянское УФАС признало рекламу пенного напитка ненадлежащей.

«Согласно требованиям Закона о рекламе реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

В рассматриваемой рекламе использовались изображения с кружками, рыбками, закусками, которые однозначно привлекают внимание потребителей.