В Брянске в сквере Карла Маркса обнаружили 15 аварийных деревьев

Профильная комиссия 10 апреля обследовала деревья в брянском сквере имени Карла Маркса.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в рамках благоустройства здесь собираются провести санитарную обрезку деревьев и убрать сухостой. Среди 140 растущих специалисты нашли 15 аварийных.

Три наклонные туи решили оставить и провести процедуры по выравниванию стволов. Еще 3 дерева — липу, ясень и дуб — дополнительно обследуют в плане аварийности с помощью профессионального оборудования, которое предоставит БГИТУ.

9 деревьев с территории сквера уберут. Кроме этого, в комиссии заявили о том, что надо омолодить сиреневую аллею высадкой новых кустов.