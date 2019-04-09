В соцсетях брянцы обсудили «овраг страха»
В соцсети появилась фотография очередной свалки в центре Брянска, речь идет об овраге на улице Октябрьской.
Горожане назвали его «оврагом страха», поскольку там постоянно собираются бомжи, наркоманы и алкоголики.
На опубликованных снимках видно, что яр как никогда загрязнен бытовыми отходами.
По словам Андрея Кашанского, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока люди не начнут собственными руками убирать эту свалку.
«Все жалуются на грязь, а вот лично каждый прочитавший этот пост, был бы готов собраться и убрать мусор?» - прокомментировал Кашанский.
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