В Володарском районе у 27 водителей отберут права

В 2019 году прокуратура, проводя проверку исполнения закона в сфере безопасности дорожного движения, выявила 27 человек, имеющих водительские удостоверения и страдающих психическими расстройствами и наркозависимостью.

В связи с этим в суд направили 27 исков для прекращения прав на управление транспортом.

На протяжении 2018-2019 годов прокуратура района направила 59 заявлений такой категории, 22 из них рассмотрели и удовлетворили.

«Фактическое исполнение решений судов находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе ведомства.