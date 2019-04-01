В Брянске управляющей конторе «Чистоград» досталось от прокурора

Жительница Брянска пожаловалась на управляющую компанию прокурору, причина – в ее квартире отклеились обои из-за протекающей крыши.

По словам женщины, она не один раз обращалась к руководству ООО «Чистоград», но там на ее заявления об устранении течи не было никакой реакции.

Прокуратура, проведя проверку, потребовала устранить нарушения. Кроме этого, в адрес руководителя управляющей компании было внесено представление.

Лишь после того как в дело вмешался прокурор, управляющая компания провела ремонт крыши, а заявительнице компенсировала ущерб.