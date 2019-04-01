В Брянске появились сетчатые ящики для раздельного сбора мусора

В областном центре привыкают к раздельному сбору отходов, так с начала недели на площадках Советского района установили еще 20 контейнеров.

Эти баки появились в связи с реализацией федеральной «мусорной реформы» от регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета».

По 10 адресам установили сетчатые ящики, изготовленные осужденными второй брянской колонии. Речь о таких адресах: ул. Октябрьская, 38, ул. Мало-Завальская, 5, ул. Бежицкая, 70, ул. Степная, 12, ул. Спартаковская,114 и 124, ул. Карачижская, 104, ул. Емлютина, 41, ул. Дуки, 58, ул. № июля,7.

Ставить контейнеры будут продолжать и дальше.

В целом горожане с каждым днем привыкают к новации: если еще две недели назад в ящики сбросали все подряд, то теперь стараются сортировать мусор.

До конца апреля на специализированных площадках города появятся 250 подобных контейнеров.