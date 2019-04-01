В Брянске проведут аукцион по сохранению Дома инженера Боровича
Компании Брянской области приглашаются к участию в электронном аукционе на выполнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом инженера Л. А. Боровича».
Организатор мероприятия – ОАО «Чистая планета». Речь идет о здании, расположенном на бульваре Гагарина 6.
Для участия надо подать заявку не позднее 10 утра 25 апреля 2019 на электронную площадку, которая расположена по адресу: www.com.roseltorg.ru
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок - 26 апреля 2019 года. Аукцион проведут 29-го числа 2019 года.
Начальная (максимальная) цена договора - 2 693 187,67 рубля. Обеспечение заявки на участие не требуется.
Как известно, компания «Чистая планета» вступила в право собственности на Дом Боровича в феврале 2019 года.
Дом Боровича — памятник архитектуры. Построен на рубеже XIX-XX веков. До принадлежал инженеру Льву Агафоновичу Боровичу (1858-1938 годы), впоследствии унаследовал его имя.
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