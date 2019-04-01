Жители Брянска могут подавать заявки по определению мест под площадки для сбора мусора
Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами просит жителей Брянщины активно участвовать в наведении порядка и чистоты в областном центре.
Кроме этого, представители «Чистой планеты» рекомендуют горожанам проявить инициативу по определению мест под площадки для сбора отходов для установки необходимого количество бункеров и контейнеров для мусора.
Все заявки надо подавать в городские и районные администрации.
«Ваши пожелания будут проанализированы на возможность включения предлагаемой вами территории в реестр и переданы региональному оператору на обслуживание», - сообщили в «Чистой планете».
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