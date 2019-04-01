Жительница Дятькова, продавая землю, потеряла 19 тыс рублей

Дятьковская полиция завела уголовное дело в связи с аферой, которая была совершена в отношении 50-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что опубликовала на одном из профильных сайтов объявление о продаже земельного участка. Через время ей на телефон позвонила неизвестная женщина, которая выразила желание купить объект и пообещала сразу же внести предоплату.

По просьбе аферистки хозяйка земли отправилась к ближайшему банкомату с зарплатной картой. Сделав несколько операций по указаниям незнакомки, она лишилась 19 тыс рублей.

Как выяснилось, потерпевшая подключила к чужому телефонному номеру услугу «Мобильный банк» и позволила таким образом пользоваться всеми своими счетами.

Полиция устанавливает личность подозреваемой. Решается вопрос об уголовном деле по ч. 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Ей грозит до 5 лет.