В Брянске в одном из дворов был замечен «мастер парковки»

11 апреля житель областного центра запечатлел на фото очередного нарушителя правил дорожного движения.

Речь идет о водителе «Ваза», который припарковался в неположенном месте – прямо на пешеходной дорожке.

Автор снимка назвал нерадивого автомобилиста «мастером парковки».

По словам горожан, таких нарушителей в каждом дворе можно заметить по несколько раз на день.

«Одни вообще перекрывают тротуар и насмехаются над людьми, которые пытаются их обойти», - прокомментировал брянец Александр Глуханько.

Напомним, «Боги» парковки припарковали свои автомобили прямо на пешеходной дорожке одной из улиц частного сектора.