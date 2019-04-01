Брянский бухгалтер студии Серебренникова созналась по делу о хищении 133 млн рублей
Мещанский райсуд столицы РФ 11 апреля рассмотрел уголовное дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которое было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием.
Фигурантка созналась в деле о хищении 133 млн рублей, а также просила суд не выносить очень строгий приговор, сообщают брянские СМИ.
Масляева объяснила – обналичивала в больших количествах деньги, которые были выделены из госбюджета. Также добавила – вина ее только в том, что помогала
«Серебренникову, Вороновой, Итиной, Малобродскому в присвоении средств».
В суде объявили о возвращении уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» прокурору для устранения нарушений. Гособвинитель выступал против такого решения.
Как известно, ранее в суде изменили меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, директору Российского академического молодёжного театра Софье Апфельбаум, бывшему генеральному директору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину и отпустили их из-под домашнего ареста.
Напомним, 25 января 2019 года Мещанский суд Москвы провел 25-заседание по делу «Седьмой студии», где состоялся допрос брянского бухгалтера Нины Масляевой.
По материалам следствия, известный режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также главбух Нина Масляева украли 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены «Седьмой студии» на развитие современного искусства России по проекту «Платформа». Позже экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова ликвидировала часть бухгалтерских документов.
Среди всех фигурантов созналась в содеянном лишь Масляева. Тогда и выделили в отношении нее дело в отдельное производство.
Кроме этого, она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших сотрудников. Во время допроса рассказала - руководство «Седьмой студии» вместе с режиссёром Кириллом Серебренниковым хотело «подработать» на проекте «Платформа».
По ее словам, «было заявлено, что на проекте все могут заработать». Летом 2011-го Малобродский предложил схему по обналичиванию 120 миллионов рублей, которые были выделены «Седьмой студии». Для этого нужны были фиктивные договора со знакомыми контрагентами.
В результате Масляева дала согласие на работу в «Седьмой студии» за оклад в 150 тысяч рублей. Обналиченные деньги находились в сейфе офиса, доступ к ним имел только Малобродский.
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