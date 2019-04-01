В Климово появились сморчки

В соцсетях опубликовали информацию о том, что в лесах Климовского района появились весенние грибы, которые активно собирают местные жители.

Речь идет о сморчках, на первый взгляд не очень красивых грибах. Кроме этого, брянцы ходят за сочной черемшой.

«Сморчки и черемшу в эти дни можно встретить в лесах воробьевского направления, а также в окрестностях райцентра», - рассказал один из очевидцев.

По словам опытных грибников, сморчки растут там, где много влаги.

Справка. Сморчок — съедобный гриб семейства сморчковых или моршелловых, к которому относятся пецицевые с крупными, варьирующимися по форме апотециями. Зачастую бывают в виде шляпки на ножке. Тело очень пористое, внутри полое. Окраска - коричневатая.

Эти грибы можно есть в жареном и вареном виде. Хорошо сочетаются с мясом, сливочным соусом.