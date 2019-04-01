Замглавы Брянска Гончарова покидает должность

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

В Смоленске 97 домов с населением 20 тыс остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

Банк УРАЛСИБ и Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают клиентам программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум». Приобрести полис можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

В Смоленском регионе Московской железной дороги начались плановые работы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

До этого она занимала должность руководителя отдела по культуре и делам молодёжи, заместителем главы администрации Советского района и руководителем управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе.

На посту Гончарова пробыла свыше четырех лет, курируя работу управления образования БГА и культуры, комитетов физкультуры и по делам молодежи.

Бумаги пока не утверждены. Есть версия, что чиновницу повышают.

О том, что она написала заявление по собственному желанию, стало известно 12 апреля.

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