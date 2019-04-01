В Володарском районе «Спецмашгарант» задолжал работникам более 421 тыс рублей

Прокурор Володарского района проверил, насколько на предприятии «Спецмашгарант» исполняют трудовое законодательство, причиной ревизии стали сведения налоговой.

Как показала проверка, с сентября 2018-го по март 2019 года руководитель организации не выплачивал заработную плату 13 работникам. Общая задолженность перед ними превысила 421 тыс рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования. В итоге на руководителя организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Директору предприятия прокуратура внесла представление, которое находится на рассмотрении.