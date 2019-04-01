В Бежицком районе «ГАЗель» угодила в яму
12 апреля на улице Медведева произошел дорожный инцидент, в результате которого «ГАЗель» провалилась в лужу в большой яме на дороге.
Фотоснимки опубликовали в соцсети очевидцы. На них видно, что самостоятельно машина не может выбраться из «ловушки».
«Утро на улице Медведева, причём это уже вторая его лужа», - объяснила Катерина Самохина.
Как утверждают местные жители, транспорт вез хлеб, во время пути он дважды застревал в ямах.
Брянцы говорят, на этой территории постоянно образуются большие «озера», хотя коллектор был отремонтирован в 2018 году. Подрядная организация, которая проводила здесь ремонт, обещала ликвидировать проблему.
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