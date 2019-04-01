В Бежицком районе «ГАЗель» угодила в яму

12 апреля на улице Медведева произошел дорожный инцидент, в результате которого «ГАЗель» провалилась в лужу в большой яме на дороге.

Фотоснимки опубликовали в соцсети очевидцы. На них видно, что самостоятельно машина не может выбраться из «ловушки».

«Утро на улице Медведева, причём это уже вторая его лужа», - объяснила Катерина Самохина.

Как утверждают местные жители, транспорт вез хлеб, во время пути он дважды застревал в ямах.

Брянцы говорят, на этой территории постоянно образуются большие «озера», хотя коллектор был отремонтирован в 2018 году. Подрядная организация, которая проводила здесь ремонт, обещала ликвидировать проблему.