В Брянске около детской библиотеки «плывут» отходы

12 апреля в областном центре недалеко от детской библиотеки во время дождя образовалась огромная лужа, которая снесла контейнеры для бытовых отходов.

Фото в соцсети опубликовали очевидцы. Поток воды, по словам местных жителей, видимо, был настолько мощным, что оба бака опрокинулись набок. Некоторые свидетели утверждают, что перевернутые емкости для мусора – это дело рук самих горожан, кто-то, вероятно, решил похулиганить. Какова бы причина не была, контейнеры необходимо перевернуть. Пока они лежат в луже, а вокруг «плавает» мусор.