Брянских автомобилистов ожидают проверки

13 апреля сотрудники Госавтоинспекции будут массово проверять брянских водителей.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, мероприятия пройдут на 10-11 километрах автомагистрали «Брянск-Новозыбков». Все проводится для того, что выявить нетрезвых автомобилистов.

Очевидцы нарушений правил дорожного движения могут сообщать о таких случаях нарядам ДПС, а также в дежурную часть по тел.:74-36-84.