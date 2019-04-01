Владелец брянского магазина получил нагоняй от прокурора

Прокуратура Советского района проверила, насколько владельцы магазина «Магнит» АО «Тандер» на улице Крахмалева соблюдают закон в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры.

Ревизия показала, что пандус при входе в торговое помещение не соответствует требованиям закона о социальной защите инвалидов. Расстояние между верхними и нижними поручнями превышает метр, уклон круче допустимого значения более чем на 17 %.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ. Суд привлек руководство фирмы к административной ответственности в виде штрафа.

Хозяину акционерного общества внесли представление об устранении нарушений закона.