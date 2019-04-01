В Сураже над жителями дома на улице Новой нависла угроза

Прокурор Суражского района выяснил, придерживается ли управляющая организация требований жилищного закона в плане обеспечения безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме.

Во время ревизии установили, что управляющая контора ООО «Сервис» до сих пор не провела диагностирование внутридомового газового оборудования многоквартирного дома № 1 по улице Новой города Суража.

Прокурор подал на руководство «Сервиса» в суд, где обязали управляющую компанию провести диагностирование.