Суд поставит точку в деле спасителя брянских беркутов
Брасовский райсуд 12 апреля вынесет окончательное решение по делу спасителя брянских беркутов.
Как известно, 57-летнего гражданина обвиняют в незаконном содержании птиц, которые занесены в Красную книгу.
Напомним, беркуты у мужчины были изъяты во время операции «Браконьер», после этого двое из трех птиц погибли.
Подсудимый вины не признает. На его защиту стала руководительница калужского центра Вероника Матюшина, куда отправили изъятых пернатых. Специалист заверила, что птицы погибли из-за действий правоохранителей, а у Владимира Иванченкова они содержались по всем правилам. Она также добавила, что в центре нет специального разрешения на содержание таких хищников.
Иванченкову «светит» штраф в 50 тысяч рублей.
Напомним, ЛДПР стала на защиту брянского орнитолога, спасшего краснокнижных птиц.
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