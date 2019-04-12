Митинг против сжигания мусора в Фокино собрал 70 человек

Не более шести-семи десятков человек стали участниками митинга против сжигания мусора, которое якобы могло быть организовано на заводе «Мальцовский Портландцемент».

Митинг проводился в субботу, 13 апреля, на площади Ленина. Ранее организаторы акции протеста, костяк которых составляли представители КПРФ, заявляли, что планируют собрать порядка 500 человек. Однако жители Фокино, разобравшиеся в том, что ситуация нагнетается искусственно в пользу различных политических сил, на призыв не откликнулись. Значительное число немногочисленных митинговавших прибыли в город из областного центра.

Напомним, что власти Брянской области ранее уже неоднократно разъясняли, что «Мальцовский Портландцемент» не будет жечь отходы, и подобного рода решения, вообще, не могут быть приняты без согласия местной общественности. К тому же губернатор Брянской области Александр Богомаз не раз подчеркивал, что мусор необходимо не сжигать, а сортировать и перерабатывать, получая при этом товары, востребованные рынком. Но, несмотря на это, инициаторы митинга так и не отказались от его проведения.