В Брянске скончался сотрудник «ЭлектроСервиса»
В Фокинском районе Брянска в компании ООО «ЭлектроСервис» прямо на рабочем месте скончался 55-летний сотрудник.
Об этом сообщили в областной госинспекции труда. Мужчина занимал должность заведующего отделом продаж.
Все произошло на минувшей неделе. Гражданину резко стало плохо, после этого его коллега вызвал врачей. Когда медики прибыли, пульс у мужчины уже не бился. Его доставили в больницу, где он скончался.
Специалисты выясняют причину смерти.
Напомним, в Белых Берегах на бумажной фабрике произошла трагедия.
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Движение автомобилей на пяти переездах в Смоленской области будет ограничено во второй половине апреля в связи с ремонтными работами
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию досрочного единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который прошел с 20 марта по 10 апреля 2019 года во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа. В ходе проведения досрочного ЕГЭ в 321 экзаменационном пункте в 84 субъектах РФ было задействовано 12 643 камеры, охват онлайн-видеонаблюдением составил почти 96% аудиторий. Всего система видеонаблюдения осуществила 595 854 часа трансляций с видеокамер. Система отработала без сбоев и полностью готова к работе в основной период.
В Брянском регионе Московской железной дороги 13 апреля пройдет субботник, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году традиции проведения субботников исполняется 100 лет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» прошёл первый в этом году «День предпринимателя», организованный в форме круглого стола. В мероприятии приняли участие руководители предприятий малого и среднего бизнеса, а также представители правительства Брянской области. Подобные встречи в Брянскэнерго проводятся ежеквартально.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.