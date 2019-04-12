В Брянске проверили знание русского языка

13 апреля в областном центре прошло акция «Тотальный диктант», в которой приняли участие 280 человек.

Подготовкой мероприятия занимался российский писатель и литературовед Павел Басинский. Для проекта он написал четыре текста.

Дикторами были уполномоченный по правам ребёнка области Инна Мухина, а также радиоведущая Мишель Монич.

Напомним, в 2004 в России состоялся первый Тотальный диктант, тогда его писали студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В Брянске мероприятие первый раз провели в 2011 году.