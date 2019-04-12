В Сураже владельцы магазинов нарушали права людей с ограниченными возможностями
Прокуратура Суража проверила, насколько исполняется закон о доступной среде для инвалидов и других маломобильных групп населения владельцами магазинов.
Проведя проверку, прокурор выяснил, что три индивидуальных предпринимателя, которые являются собственниками помещений, где расположены продуктовые магазины, не оборудовали вход пандусами с поручнями.
В итоге прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд, где иски удовлетворили.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебных решений.
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