В Володарском районе с контейнеров для раздельного сбора мусора пропали крышки

В Брянске на площадке в одном из дворов улицы Пушкина с контейнеров для раздельного сбора отходов неизвестные своровали крышки.

Об этом рассказали в службе безопасности регионального оператора по обращению с ТКО.

В областном центре согласно «мусорной» реформе две недели назад стали устанавливать сетчатые контейнеры для раздельного сбора картона и пластика. Региональный оператор, как и раньше, будет следить за тем, что происходит на мусорных площадках, а также выявлять нарушителей и передавать сведения правоохранителям.

К концу апреля в Брянске должны появится 250 сетчатых ящиков для раздельного сбора, которые изготавливают осужденные колонии №2.

«Сейчас многие ставят в пример европейскую культуру обращения с мусором: чистые улицы, ухоженные площадки, аккуратные контейнеры. Мы все говорим о том, что тоже хотели бы жить в чистом и красивом городе. Но находятся те, которые, может, и хотят, но не могут», - рассказали в пресс-службе регоператора.