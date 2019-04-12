В Володарском районе с контейнеров для раздельного сбора мусора пропали крышки
В Брянске на площадке в одном из дворов улицы Пушкина с контейнеров для раздельного сбора отходов неизвестные своровали крышки.
Об этом рассказали в службе безопасности регионального оператора по обращению с ТКО.
В областном центре согласно «мусорной» реформе две недели назад стали устанавливать сетчатые контейнеры для раздельного сбора картона и пластика. Региональный оператор, как и раньше, будет следить за тем, что происходит на мусорных площадках, а также выявлять нарушителей и передавать сведения правоохранителям.
К концу апреля в Брянске должны появится 250 сетчатых ящиков для раздельного сбора, которые изготавливают осужденные колонии №2.
«Сейчас многие ставят в пример европейскую культуру обращения с мусором: чистые улицы, ухоженные площадки, аккуратные контейнеры. Мы все говорим о том, что тоже хотели бы жить в чистом и красивом городе. Но находятся те, которые, может, и хотят, но не могут», - рассказали в пресс-службе регоператора.
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