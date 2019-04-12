Команда из Брянска участвовала в передаче «Сто к одному»
14 апреля на телеканале «Россия-1» показывали шоу «Сто к одному», в котором приняли участие брянцы.
Первый раунд выиграла команда из Брянска, «двойную», «тройную» игры, а также финал – соперники из Рязани.
К слову, брянцы в последнее время часто играют в этой телепередаче.
«Сто к одному» — телешоу, которое создали на основе американской похожей передачи «Family Feud». Его показывали на телеканалах НТВ с 8 января 1995 по 30 декабря 1996, «ТВ Центр» - с 14 июня 1997 по 20 сентября 1998, МТК с 11 января по 7 июня 1997 года.
С 10 октября 1998 года проект транслирует канал «Россия-1».
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