Команда из Брянска участвовала в передаче «Сто к одному»

14 апреля на телеканале «Россия-1» показывали шоу «Сто к одному», в котором приняли участие брянцы.

Первый раунд выиграла команда из Брянска, «двойную», «тройную» игры, а также финал – соперники из Рязани.

К слову, брянцы в последнее время часто играют в этой телепередаче.

«Сто к одному» — телешоу, которое создали на основе американской похожей передачи «Family Feud». Его показывали на телеканалах НТВ с 8 января 1995 по 30 декабря 1996, «ТВ Центр» - с 14 июня 1997 по 20 сентября 1998, МТК с 11 января по 7 июня 1997 года.

С 10 октября 1998 года проект транслирует канал «Россия-1».

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