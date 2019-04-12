В Брянске управляющая компания занималась подделкой документов

Прокурор Бежицкого района проверил, насколько законно происходит смена управляющих компаний в многоквартирных зданиях.

Так, в жилых домах №8 микрорайона Автозаводец и №35 Московского микрорайона были обнаружены факты подделки подписей в протоколах общего отчетно-выборного собрания собственников.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ решение общего собрания собственников жилья, оформленное протоколом, является официальным документом, так как удостоверяются факты, влекущие за собой юридические последствия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подделка официального документа - уголовно наказуемое деяние.

В связи этим прокурор направил материалы проверки правоохранителям для преследования виновных лиц.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа».