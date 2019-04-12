Брянцы устроили под окнами высотки «свинарник»

15 апреля в соцсетях появилась фотография мусорки, которую жители Брянска создали под окнами одной из высоток.

Очевидцы говорят, по всей вероятности, горожанам не хочется идти каждый раз к контейнеру для отходов, поэтому они выбрасывают мусор прямо из окон.

«Это не Брянск, это вся страна такая, и после этого многие рассуждают, чего у нас так плохо живётся, при этом мусорят у себя под носом», - прокомментировал Николай Рева.

Напомним, 7 апреля в соцсетях появился ролик с очередной большой мусорки в Брянске, которая образовалась прямо около контейнеров для мусора.