В Володарском районе обнаружили более 300 подозрительных саженцев

Инспекторы брянского Россельхознадзора проконтролировали места, где торгуют саженцами плодовых культур.

Во время проверки установили пять фактов реализации подозрительных саженцев. У владельцев не было каких-либо документов, которые бы подтверждали их сортовые и посадочные качества. Кроме этого, были нарушены правила маркировки материала.

В отношении продавцов возбудили дела об административных правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ.

Свыше 300 саженцев сняли с реализации.