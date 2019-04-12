В Брянске минимальный месячный набор продуктов стоит 3879 рублей

Специалисты брянского территориального органа статистики посчитали, во сколько в регионе жителям обходится минимальный набор продуктов.

Так, в марте 2019 года цена небольшого количества провианта составила 3789, 11 рубля. Если сравнивать с концом февраля, то стоимость выросла на 1,8%, с начала года - на 5,6%.

В Новозыбкове продуктовый набор стоит 3804,19 рубля, за месяц стоимость увеличилась на 1,4 процента, с начала года на 3,8%. Жители Клинцов за набор отдают 3803,25 рубля в месяц, с февраля цена выросла на один процент, с начала года - на 6,5%. В Навле за набор отдают 3776,55 рубля, за месяц цена выросла на 0,7 процента, с начала года на - 2,8%.