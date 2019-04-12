Брянский Россельхознадзор забраковал шкуры лисы из Молдовы

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

В Смоленске 97 домов с населением 20 тыс остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

Банк УРАЛСИБ и Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают клиентам программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум». Приобрести полис можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

В Смоленском регионе Московской железной дороги начались плановые работы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

На Московской железной дороге зафиксировано двукратное снижение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным. Так, в первом квартале из-за нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Годом ранее – 17 ДТП. В Смоленском регионе столичной магистрали за 3 месяца 2019 года не произошло ни одного ДТП на переездах.

Как выяснили ветеринарные инспекторы, товар перевозил гражданин Молдовы в ручной пассажирской клади с нарушением правил транспортировки. У него не было никаких сопроводительных ветдокументов, которые бы подтверждали качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие территории, с которой они ввозились.

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