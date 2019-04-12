На Красноармейской в Брянске обнаружен «ловец» автомобилей

15 апреля одна из жительниц Брянска опубликовала в соцсети фото очередной «ловушки» для автомобилей.

Речь идет о яме, которая образовалась на улице Красноармейской, недалеко от дома №130.

На снимке видно, что дыру в асфальте пытались засыпать щебнем, но это не помогло, дорожное покрытие постепенно проваливается еще глубже.

«Красноармейская 130, это провал. Приехали по жалобе, присыпали щебнем, грунт проваливается дальше, на звонки отвечают. Ищут, кто виноват. Водители внимательно!» - объяснила автор поста Елена Бобкова.

По словам Андрея Афанасова, подобная ситуация на многих дорогах областного центра, к примеру, на Ульянова ямы занимают половину дороги.

Напомним, на Авиационной в асфальте образовалась дыра.