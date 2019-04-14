В Брянске за предпринимателями-нарушителями будут наблюдать с помощью дрона
Региональный оператор «Чистая планета» приобрел дрон, чтобы с высоты птичьего полета следить за теми предпринимателями, которые нарушают закон и вывозят мусор за счет жителей города.
Как известно, некоторые предприниматели за деньги брянцев используют площадки для накопления твердых бытовых отходов в своих целях. Жители высотных зданий и частного сектора жалуются на переполненные контейнеры, а перевозчики - на вынужденные дополнительные рейсы, которые их заставляет осуществлять региональный оператор, получив тревожный сигнал от горожан.
К примеру, в течение минувшей неделе работники службы безопасности регионального оператора, объезжая контейнерные площадки, сняли девять видео, где запечатлено, как из подъехавших газелей владельцы бизнеса выгружают картонную упаковку и другие отходы в контейнеры и бункеры жилого сектора.
Позже оказалось, что у всех эти юрлиц и индивидуальных предпринимателей нет заключенных договоров на вывоз ТКО с региональным оператором, а это означает, что они паразитируют за счет местных жителей, которые оплачивают пользование площадкой для накопления. Кроме того, некоторые нарушители вывозят мусор среди белого дня и выбрасывают его даже не в бункер или бак, а около него.
Для уменьшения подобных ситуаций с этой недели объекты будет патрулировать дрон.
«Если вы видите, что кто-то выгружает из машины крупногабаритный мусор на площадку, принадлежащую вашему дому, или выбрасывает мусор в овраг или на обочину, не оставайтесь равнодушным, снимите это на свой мобильный телефон и вышлите, указав место происшествия, на адрес электронной почты: info@chplanet.ru с пометкой «нарушения», - сообщили в пресс-службе «Чистой планеты».
В данный момент региональный оператор вместе с городской и районными администрациями готовит материалы на нарушителей правоохранителям.
Как известно, за незаконную свалку предусматривается штраф до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч для юрлиц.
В Государственной Думе РФ рассматривают вопрос об ужесточении наказания. Штрафы возрастут до 800 тысяч рублей для фирм, до 100 тысяч с приостановкой деятельности до 90 суток для индивидуальных предпринимателей. Если закон будет принят, они вступят в силу в июне 2019 года.
Подать заявку на заключение договора, а также ознакомиться с деятельностью регоператора можно на официальном сайте ОАО «Чистая планета».
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