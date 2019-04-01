В Брасовском районе приводят в порядок дорогу

Коммунальщики проводят дорожно-ремонтные работы на объездной поселка Локоть в Брасовском районе согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкция участка трассы делается для того, чтобы автомобили легко могли выехать на магистраль М-3 «Украина», не заезжая в центр поселка.

В данный момент рабочие приводят в порядок улицы Лесозаводскую, Железнодорожную и Островского.

Уже срезан грунт на узком переходе с Островского на Железнодорожную.

Также осуществляются «ямочные» работы с расклинцовкой асфальтобетоном.

Напомним, улицу Арсенальную в Советском районе ждет ремонт.